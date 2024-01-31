Теперь у Галины семь детей
Редчайший случай зафиксирован в городском перинатальном центре. Жительница Улан-Удэ второй раз подряд родила двойню.
На днях Галина родила двух мальчиков-двойняшек. Малыши появились на свет весом по три килограмма.
Эти роды для женщины стали пятыми. А всего у неё семь детей, ведь двойняшек она рожала дважды.
- У меня семь детей, пятые роды. Все рождались здесь. Хороший роддом, результат на лицо. Говорят после выписки: «Приходите, рожайте». Теперь, кажется, каждые два года будем приходить, - со смехом рассказала многодетная мать.
Предыдущую двойню она родила в 2021 году. Тогда на свет появились мальчик и девочка, их вес при рождении составил 3010 и 3700 гр.
Медики отмечают, что вероятность рождения второй двойни у одной женщины – один случай на 10 млн.
Улан-удэнка второй раз подряд родила двойню
Общество, Фото:
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