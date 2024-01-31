Житель Бурятии лишился водительских прав из-за обгонного маневра

Обжаловать постановление ему не удалось



Житель Селенгинского района Бурятии совершил обгон на участке дороги, где такой манёвр запрещён. В пресс-службе Гусиноозёрского городского суда отметили, что автомобилист, который выехал на полосу встречного движения в неположенном месте, ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.



Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Селенгинского района мужчину лишили водительских прав на один год.



Автомобилист не согласился с назначенным наказанием и попытался обжаловать его.



- Решением Гусиноозёрского городского суда постановление мирового судьи оставлено без изменения, оснований для удовлетворения жалобы и изменения наказания, прямо предусмотренного санкцией нормы ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ, судом не установлено, - отметили в пресс-службе.

