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Байкал назвали одним из самых атмосферных катков в России

Байкал назвали одним из самых атмосферных катков в России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С наступлением зимы озеро превращается в огромную ледовую арену

Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» составили подборку самых атмосферных ледовых площадок в России. Среди них оказался и Байкал, который зимой превращается в естественный каток. Речь и об иркутской, и о бурятской стороне священного водоёма.
 
- Погонять по льду самого глубокого озера в мире мечтают многие путешественники. Для активных и выносливых туристов организуют походы на коньках, во время которых можно обойти Ольхон и переночевать в необычных местах. Если экстрима не хочется, катание на коньках вполне можно совместить с поездками на хивусах и «буханках», – отмечают в «Туту.ру».

Кроме того, в подборку включили каток на ВДНХ в Москве, в общественном пространстве «Флагшток» в Санкт-Петербурге, на площади Борцов Революции во Владивостоке, на острове Татышев в Красноярске, на Кремлевской набережной в Казани, на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт» в Нижнем Новгороде, на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске, красноярском селе Абрау-Дюрсо и на набережной в Хабаровске.
Байкал каток

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