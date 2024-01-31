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Улан-удэнцам посоветовали ещё сутки не высовываться на улицу

Улан-удэнцам посоветовали ещё сутки не высовываться на улицу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице республики продлили режим «чёрного неба»

Накануне жителей бурятской столицы предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности. Изначально в Бурятском гидрометцентре сообщили, что они сохранятся до вечера 31 января.

Поскольку воздух в городе стал небезопасным, улан-удэнцам посоветовали как можно реже бывать на улице воздержаться от поездок на личных авто, свести к минимуму физические нагрузки или же не заниматься спортом на воздухе. А ещё – пить больше жидкости и отказаться от курения.

Так называемый режим «чёрного неба» в итоге продлили ещё на сутки – до 20:00 1 февраля. Так что до этого времени из дома лишний раз выходить не стоит.  
экология воздух безопасность

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