Улан-удэнцам посоветовали ещё сутки не высовываться на улицу



Накануне жителей бурятской столицы Накануне жителей бурятской столицы предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности. Изначально в Бурятском гидрометцентре сообщили, что они сохранятся до вечера 31 января.



Поскольку воздух в городе стал небезопасным, улан-удэнцам посоветовали как можно реже бывать на улице воздержаться от поездок на личных авто, свести к минимуму физические нагрузки или же не заниматься спортом на воздухе. А ещё – пить больше жидкости и отказаться от курения.



Так называемый режим «чёрного неба» в итоге продлили ещё на сутки – до 20:00 1 февраля. Так что до этого времени из дома лишний раз выходить не стоит.

