В Улан-Удэ водителям пригрозили штрафом за неправильную перевозку грузов

Нарушителям придётся раскошелиться на 500 рублей



В администрации Улан-Удэ напомнили о необходимости накрывать кузов большегруза брезентом или пологом при перевозке сыпучих и строительных материалов, лёгкой тары, листвы и ветвей деревьев, чтобы всё это не попало на дороги.



Нарушителей отслеживают в ходе специальных рейдов под названием «Полог». На них составляют протоколы по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ, которая предусматривает штраф размером в 500 рублей



Очередной такой рейд устроили в среду, 31 января, на улице Волочаевская. Сотрудники ГИБДД и администрации Октябрьского района проверили две большегрузные машины. Никаких нарушений они не выявили.



- Призываем горожан перевозить грузы только с тентом. Так мы не только делаем Улан-Удэ чистым и исключаем загрязнение дорог, но и обеспечиваем безопасность других участников дорожного движения, – пояснил замначальника управления по развитию территории и жизнеобеспечению Зорикто Гадьянэ.

