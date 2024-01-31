В Улан-Удэ Русский драматический театр отпраздновал 95-летие

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с торжественного мероприятия



Русскому драматическому театру имени Николая Бестужева исполнилось 95 лет. Торжественная церемония, посвящённая юбилею, состоялась 30 января.



- В этот день в фойе прошла презентация новой награды и театрализованное представление. Состоялось награждение сотрудников театра с участием представителей министерства культуры Бурятии, мэрии Улан-Удэ и администрации Октябрьского района, - рассказали в театре.



Сотрудники Русского драмтеатра в этот день были удостоены большого количества наград:



- Звание «Заслуженная артистка Республики Бурятия» получила артистка Анастасия Турушева;

- Почётная грамота Республики Бурятия досталась заведующей музеем Ларисе Золотухиной;

- Почётную грамоту министерства культуры Бурятии вручили заведующему художественно-постановочной части Андрею Доноеву и артисту Роману Гаврилову;

- Благодарность министра культуры республики получила экономист-кассир Расуля Файзудинова;

- Почётной грамоты Союза театральных деятелей РФ удостоен заслуженный артист Бурятии Николай Брагин;

- Благодарственное письмо Союза театральных деятелей получил народный артист Бурятии Олег Петелин;

- Почётные грамоты администрации Улан-Удэ достались специалисту по охране труда Илье Попкову, руководителю технологического телевидения Антону Оболенскому, рабочему по текущему ремонту и обслуживанию зданий Василию Черницыну и электрику по зданию Виктору Абрамову.

- Почётными грамотами администрации Октябрьского района удостоены администратор Наталья Пескова, ведущий инженер-электроник Александр Хурхесов, электросварщик Сергей Семёнов.

- Благодарственные письма за профессиональную работу в составе жюри первого республиканского фестиваля-конкурса школьных театров «Алтан Баг» получили артист Александр Ильин, артистка Татьяна Белова и артист Геннадий Попов;

- Благодарственные письма за плодотворное сотрудничество и активное участие в межрегиональном форуме «Байкальские литературные чтения» достались артисту Сергею Сигаеву, артисту Ивану Ланскому, артисту Петру Прозоровскому;

- Благодарственные письма министерства образования и науки Бурятии за участите в творческом проекте «Театр и школа: «Байкальский эксперимент» вручили заслуженной артистке Бурятии Лиане Щетилиной, заслуженной артистка Бурятии Алёне Байбородиной.



Памятной медали Николая Бестужева удостоены: народная артистка РФ Нина Туманова (Рыжова); заслуженная артистка РФ Лилия Архипова; заведующая костюмерным цехом, заслуженный работник культуры РФ Лидия Примакова; заведующая гримёрным цехом, заслуженный работнику культуры Бурятии Гульниса Трунова; драматург, заслуженный деятель искусств Бурятии, заслуженный деятель искусств РФ Степан Лобозёров; композитор, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Усович; заслуженный артист РФ Сергей Рыжов (посмертно).



Справка:



Отчётной точкой истории Русского драматического театра имени Бестужева стал 1928 год. Тогда в Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) прибыл театральный коллектив с необычным даже по тем временам названием – Московский передвижной организационный синтетический театр международного красного стадиона и Осоавиахима СССР, сокращённо – Оргтеатр.



Он показал на сцене верхнеудинского Дворца труда несколько спектаклей, которые шли при переполненных залах. Его приезд совпал с движением общественности Верхнеудинска за создание своего профессионального театра, длившимся на тот момент более двух лет. Оргтеатру предложили остаться на предстоящий сезон. Коллектив ответил согласием.



Вернувшись из Владивостока в начале декабря и укрепив свой состав вызванными дополнительно из Москвы артистами оперетты, коллектив Оргтеатра открыл, как тогда говорилось, «зимний сезон».



Репертуар состоял из мобильных «малы форм» – это водевили, интермедии, скетчи, танцевально-спортивные этюды и сцены. Наряду с этим ставились и «полнометражные» пьесы.



Деятельность Оргтеатра в Верхнеудинске не ограничивалась только показом спектаклей. При Наркомпросе республики открылась, преобразованная в 1931 году в техникум искусств, где обучались убудущие замечательные мастера национальной бурятской сцены.



Оставшись без помещения после пожара в 1933-ем, артисты уехали в Москву. Дальнейшую судьбу Русского драмтеатра определил человек, чьё имя сегодня заслуживает особого признания. Это талантливый режиссер, педагог и организатор Александр Васильевич Миронский. Приехав на работу в Верхнеудинск в 1932 году, он активно включился в театральную жизнь города. В 1934-ом он сформировал новую русскую труппу под руководством главного режиссёра, а затем привез из Москвы и Ленинграда вторую труппу театра с главным режиссером Алексеем Ларионовым.



23 ноября 1936 года в новом здании по улице Ленина (на месте сгоревшего) состоялось торжественное открытие сезона, ставшее для Русдрама «вторым рождением».



Потом более 30 лет коллектив проработал в арендованном у Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства помещении, мечтая о своей сцене. Наконец в 2000-м году приняли решение о передаче театру здания бывшего кинотеатра «Дружба». В 2002 году завершилось техническое обоснование проекта, а в декабре 2006-го приступили к демонтажу «Дружбы».



Летом 2009-го коллектив приступил к освоению нового здания. Первым высокопоставленным гостем стал Дмитрий Медведев, на тот момент президент РФ, который включил в план своей рабочей поездки посещение нового архитектурного сооружения.



В 2011 году художественным лидером Русдрама стал Анатолий Баскаков, с 2015 года до марта 2022-го творческую концепцию развития театра определял художественный руководитель Сергей Левицкий, а в октябре 2023-го его сменил Вячеслав Дьяченко.

