В Туве в канун Шагаа зажгут обрядовый костёр

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Стала известна программа мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года по лунному календарю



В Туве мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю – Шагаа традиционно начинаются за месяц до самого праздника и длятся также в течение месяца после его встречи. В течение этого периода жителей и гостей республики приглашают посетить тематические вечера, книжные выставки, концерты, спектакли, принять участие в театрализованных представлениях и мастер-классах, в конкурсах и национальных играх.



В преддверии Шагаа, который в этом году состоится 10 февраля, пройдут акции по массовой лепке пельменей и приготовлению пшеничных пышек – боорзаков, которые будут розданы многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Большая партия вкусных изделий будет направлена в зону специальной военной операции для военнослужащих.



В соответствии с обычаями, встреча Нового года по лунному календарю будет сопровождаться обязательной ритуальной частью. Священнослужители прочитают особые молитвы и сутры, будет проведён обряд Сан салыры – возжигание обрядового костра.



В день праздника народные гуляния (6+) развернутся на главной площади республики – на площади Арата. Традиционно жители примут участие в соревнованиях по тувинским национальным играм: «хендирбе сый шавары» (разбивание хребтовой кости), «тевек тевери» (почекушки), «даш кодурери» (поднятие камня), «аът шалбадаары» (заарканивание коня), «буга шыдыраа» (бычьи шахматы), «сыдым октаары» (кидание аркана) и другим, в состязании по поеданию пельменей на время, померяются исполнительским мастерством в конкурсах народных песен и частушек и другим народным забавам.



План основных мероприятий, приуроченных к празднованию Шагаа, можно посмотреть на официальном портале Республики Тыва.



Возрастное ограничение: 6+.

