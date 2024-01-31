За несанкционированную подрезку деревьев в Улан-Удэ будут штрафовать

Уведомление в комитет городского хозяйства о подрезке деревьев должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ
Сегодня на планёрном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поднял вопрос стихийной подрезки деревьев в городе, сообщили в пресс-службе администрации города.
- У нас опять начинают подрезать деревья без согласования, уродуют улицы города. Необходимо в кратчайшие сроки находить тех, кто это делает и привлекать к ответственности. Подрезка деревьев должна производиться только после уведомления комитета городского хозяйства, - сказал Игорь Шутенков.
Заместитель мэра - председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев сообщил, что по последнему факту «варварской» подрезки, который на днях был выявлен на проспекте Победы, комитет подал заявление в полицию. Сумма причинённого ущерба составила более 19 тысяч рублей.
- Уже найдена машина, которая грузила деревья. Сейчас устанавливаются личности водителя и владельца этого автомобиля, - сказал заммэра.
Уведомление в комитет городского хозяйства о подрезке деревьев должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ. В нем должны быть указаны: древесная порода, жизненная форма и высота до обрезки. Также вид обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная, степень обрезки в %, высота дерева или кустарника после обрезки, количество, адрес.
За несвоевременное информирование городских служб предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от двух до трёх тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.
Уважаемые горожане! В случае подозрения на несоблюдение стандартов обрезки деревьев обращайтесь в комитет городского хозяйства по телефонам: 37-72-52, 23-39-15.
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Общество, Фото:
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