Праздник состоится в селе Багдарин
10 февраля в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии состоится национальный спортивно-массовый праздник «Сагаалха-2023». Мероприятие посвятят столетию республики.
Сагаалган проведут в борцовской юрте села Багдарин. Праздник начнётся в 13:00.
В программе: национальная борьба, соревнования по «hэер шаалган» («разбивание хребтовой кости»), турнир по шахматам и игра в «шагай наадан». Об этом сообщает администрация района.
Возрастное ограничение: 6+.
На севере Бурятии отметят Сагаалган
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