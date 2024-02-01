На севере Бурятии отметят Сагаалган

Праздник состоится в селе Багдарин



10 февраля в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии состоится национальный спортивно-массовый праздник «Сагаалха-2023». Мероприятие посвятят столетию республики.



Сагаалган проведут в борцовской юрте села Багдарин. Праздник начнётся в 13:00.



В программе: национальная борьба, соревнования по «hэер шаалган» («разбивание хребтовой кости»), турнир по шахматам и игра в «шагай наадан». Об этом сообщает администрация района.



Возрастное ограничение: 6+.

