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Автомобилистов Бурятии предупредили о суднах на воздушной подушке

Автомобилистов Бурятии предупредили о суднах на воздушной подушке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На льду водителям рекомендовали обходить их стороной

На севере Бурятии с 1 февраля возобновляет движение судно на воздушной подушке (СВП) по маршруту Северобайкальск – Хакусы - Северобайкальск.

В администрации Северобайкальска напомнили водителям, что на льду судно на воздушной подушке имеет приоритет. Правила дорожного движения вне ледовых переправ не действуют. Данное обстоятельство установлено вступившим в силу решением суда после аварии, произошедшей в 2023 году в районе городского причала с участием СВП и автомобиля. Виновным признан водитель автомобиля.

- Помните, что СВП не может мгновенно остановиться или повернуть. Старайтесь не пересекать путь движения СВП, а при появлении СВП по маршруту вашего движения, примите меры к тому, чтобы как можно дальше с ним разойтись, - пояснили в администрации.
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