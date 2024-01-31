Большинство улан-удэнцев поддержали самозапрет на кредиты

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Подстраховаться сильнее всего хотят горожане старше 45 лет



Ещё в октябре Госдума в первом чтении приняла законопроект о самозапрете на выдачу кредитов. Это механизм защиты, который не позволит мошенникам «повесить» на человека какой-либо долг. По его личному заявлению банк будет накладывать ограничения на онлайн-операции.



Запретить можно как оформление кредитов, так и, например, установить максимальную сумму для одного или нескольких переводов на определённое время.



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что эту инициативу поддерживают 76% жителей бурятской столицы. Чаще всего – те, кто получает по 100 и более тысяч рублей в месяц (79%). Против высказались только 7%. По их мнению, это просто попытка переложить ответственность за финансовую безопасность с государства и финансовых организаций на самих клиентов.



О самозапрете на выдачу кредита уже сейчас задумываются 41% улан-удэнцев. Как правило, это наши земляки старше 45 лет (53%) и те, кто не брал банковский займы в последние полгода (43%).

