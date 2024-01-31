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В селе Бурятии открылся детский сад

В селе Бурятии открылся детский сад
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
С новосельем сельских детей поздравил глава республики Алексей Цыденов

В селе Никольск Мухоршибирского района Бурятии открылся детский сад на 100 детей. Объект построен в кратчайшие сроки – работы были начаты в феврале 2023 года.

- В двухэтажном здании с просторными залами и современным оснащением дети могут играть, учиться и узнавать новое о себе, друзьях и о мире. На территории образовательного учреждения обустроены игровые и спортивные площадки, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

Глава Бурятии поздравил жителей села с открытием образовательного учреждения.

- Всегда приятно, когда у наших детей появляются хорошие условия для развития. Когда они могут ходить в хороший детский сад, хорошую школу, заниматься спортом в хороших условиях. Наша задача – создавать эти условия, - сказал Алексей Цыденов.

Всего на строительство Никольского детского сада «Улыбка» было выделено более 275 млн рублей.
Бурятия Мухоршибирский район строительство детский сад

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