В Улан-Удэ нашли машину злоумышленников, спиливших деревья на проспекте Победы

Теперь устанавливают их личности

На утренней планёрке в мэрии столицы Бурятии подняли вопрос о незаконных рубках деревьев. По факту последней рубрики у дома на проспекте Победы, 10, о которой сообщал «Байкал-Daily», комитет городского хозяйства подал заявление в полицию. Ущерб от действий негодяев оценили более чем в 19 тысяч рублей.

- Уже найдена машина, которая грузила деревья, - доложил Сергей Гашев, заместитель мэра и председатель комитета городского хозяйства (КГХ). - Сейчас устанавливаются личности водителя и владельца этого автомобиля

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планёрке дал четкое указание: «Подрезка деревьев должна производиться только после уведомления комитета городского хозяйства».

- У нас опять начинают подрезать деревья без согласования, уродуют улицы города, - посетовал градоначальник. - Необходимо в кратчайшие сроки находить тех, кто это делает и привлекать к ответственности

По правилам уведомление в КГХ о подрезке деревьев должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ. В нём должны быть указаны древесная порода, жизненная форма и высота до обрезки. Также надо указать вид обрезки (санитарная, омолаживающая или формовочная;), степень обрезки в процентах, высоту дерева или кустарника после обрезки, их количество, адрес.

За несвоевременное информирование городских служб предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.

Мэрия призвала горожан сообщать о подозрениях в несоблюдении стандартов обрезки деревьев комитет городского хозяйства по телефонам: 37-72-52, 23-39-15.