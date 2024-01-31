В Бурятии по ошибке разрешили охотиться в населённом пункте

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Его включили в состав охотугодий



Суд по иску Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры аннулировал результаты торгов на право заключения охотхозяйственного соглашения. Речь об охотничьих угодьях площадью свыше 242 тысяч гектаров в Еравнинском районе.



При проверке ведомства вскрылись нарушения. В состав передаваемых охотугодий неправомерно включили земли населённого пункта, неверно определили их площадь и начальную цену аукциона.



В итоге торги признали недействительными. Это позволило предотвратить передачу земель, не предназначенных для охоты, пояснили в природоохранной прокуратуре.

