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В Бурятии по ошибке разрешили охотиться в населённом пункте

В Бурятии по ошибке разрешили охотиться в населённом пункте
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Его включили в состав охотугодий

Суд по иску Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры аннулировал результаты торгов на право заключения охотхозяйственного соглашения. Речь об охотничьих угодьях площадью свыше 242 тысяч гектаров в Еравнинском районе.

При проверке ведомства вскрылись нарушения. В состав передаваемых охотугодий неправомерно включили земли населённого пункта, неверно определили их площадь и начальную цену аукциона.

В итоге торги признали недействительными. Это позволило предотвратить передачу земель, не предназначенных для охоты, пояснили в природоохранной прокуратуре.
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