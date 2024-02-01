Жители Улан-Удэ находят ошибки на новых указателях в центре города

Их устанавливали впопыхах?

В разных социальных сетях появляются посты, на которых пользователи отмечают некоторые ошибки на новых указателях. Их установили в конце 2023 года в рамках создания туристического кода центра Улан-Удэ за 200 млн рублей. В рамках этой программы, как писал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ обновили вывески, сделали архитектурную подсветку исторических зданий, установили новые скамейки, бронзовую карту центра столицы Бурятии, создали и подсветили мурал на торце высотной гостиницы.

Также появились новые указатели-стелы с картами и направлениями, а также стрелки-указатели. Но к ним у горожан есть некоторые вопросы.

«То есть Соборная стрит (бывш. Линховоина, Первомайская) у нас в Улан-Удэ справа (от указателя - ред.)? За улицей Кирова в 600 метрах? На месте улиц Каландаришвили или Советской?» - написали в середине января об указателе-стеле на площади Революции. Он стоит напротив универмага Стрелка на улицу Соборная указывает на нём в противоположную сторону.





Кстати, стрелка, указывающая на площадь Советов, приведёт туриста, не знающего Улан-Удэ, на перекрёсток улиц Куйбышева и Ленина.

В отделе туризма комитета по экономическому развитию и туризма администрации Улан-Удэ считают, что «стрелка на стеле - это исправимая ошибка». «Несколько ошибок в тексте - это досадно, но исправимо. Ошибки поправим. Спасибо!» - прокомментировал этот пост начальник отдела Аржан Малацагаев.

Но и 31 января туристы и гости Улан-Удэ, появившись на площади Революции, по-прежнему будут введены в заблуждение.

Ещё одна ошибка на указателе замечена 30 января на перекрёстке улиц Ранжурова и Сухэ-Батора:

«Сколько-сколько метров от торца школы №2 в Улан-Удэ до улицы Ленина? 800 м? Вы уверены? А до головы Ленина на пл. Советов от того же места сколько-сколько? Всего 350 м? На самом деле? То есть она, голова Ильича, стоит где-то между Почтамтом в конце улицы Ленина и улицей Ранжурова, что ли?»







Также пользователи отмечают, что установленные чуть более месяца назад весьма симпатичные по цвету и форме указатели уже покрылись слоем пыли и грязи. На некоторых можно рисовать сердечки. И не только.