Специалисты пройдут 2400 маршрутов
В Бурятии продолжается ежегодный зимний учёт диких животных по их следам на снегу. Как сообщили в Бурприроднадзоре, работы проходят в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях регионального значения.
Всего установят численность 22 видов диких животных и птиц. Это: косуля, рысь, лось, тетерев, росомаха, рябчика, глухарь, серая и белая куропатка, благородный олень, дикий северный олень, кабарга, соболь, волк, корсак.
В этом году госинспекторам Бурприроднадзора, охотинспекторам в охотничьих хозяйствах и в заказниках предстоит пройти более 24 тысячи километров. Это 2400 маршрутов.
- По результатам проведённых учётных работ охотпользователи и учётчики предоставляют в Бурприроднадзор ведомости, - сообщили в ведомстве.
Работы продлятся до 15 марта.
В Бурятии проводят учёт диких животных по их следам
Общество, Фото:
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