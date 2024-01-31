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В Бурятии проводят учёт диких животных по их следам

В Бурятии проводят учёт диких животных по их следам
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Специалисты пройдут 2400 маршрутов

В Бурятии продолжается ежегодный зимний учёт диких животных по их следам на снегу. Как сообщили в Бурприроднадзоре, работы проходят в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

Всего установят численность 22 видов диких животных и птиц. Это: косуля, рысь, лось, тетерев, росомаха, рябчика, глухарь, серая и белая куропатка, благородный олень, дикий северный олень, кабарга, соболь, волк, корсак.



В этом году госинспекторам Бурприроднадзора, охотинспекторам в охотничьих хозяйствах и в заказниках предстоит пройти более 24 тысячи километров. Это 2400 маршрутов.

- По результатам проведённых учётных работ охотпользователи и учётчики предоставляют в Бурприроднадзор ведомости, - сообщили в ведомстве.

Работы продлятся до 15 марта.
дикие животные

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