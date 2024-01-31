В Бурятии стартует конкурс родословных

Объявлен республиканский конкурс генеалогических исследований



В Бурятии стартует республиканский конкурс «Мой род – моя гордость!». Мероприятие проводится в рамках проведения архивного фестиваля «АрхивFEST/Бурятия» и празднования Года семьи.



В конкурсе могут принять участие жители Бурятии в возрасте от 14 лет и старше. Участвовать могут учащиеся и учителя общеобразовательных организаций, студенты и преподаватели учебных организаций среднего и высшего профессионального образования, научные сотрудники библиотек, музеев и архивов, краеведы-любители, историки, а также жители республики, неравнодушные к истории своего рода. В конкурсе могут участвовать не только индивидуальные исследователи, но и авторские коллективы (не более трёх авторов).



На конкурс принимаются работы, представленные в формате генеалогического исследования, оформленные в виде родословного древа или генеалогической схемы с кратким описанием своего рода (начиная от предков и заканчивая современниками), при наличии, с приложением скан-копий фотографий. Работа должна предполагать не только описание, но и анализ и обобщение собранной информации по выбранной теме. К рассмотрению на конкурс принимаются работы на русском и бурятском языках, а также на языках других народов (с приложением перевода на русский язык).



Срок предоставления конкурсных работ: с 1 февраля по 30 августа. Подведение итогов состоится в сентябре этого года. По итогам конкурса всем участникам конкурса будут выданы сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе. Победители будут награждены дипломами.



Приём конкурсных работ осуществляется в государственном архиве РБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9а, отдел публикации документов. Результаты будут опубликованы на сайте учреждения, сообщили в его пресс-службе.



Возрастное ограничение: 12+.

