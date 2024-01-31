В Улан-Удэ основательно затянули со строительством трёх новостроек



Речь, в частности, о доме № 71 на Бабушкина. Сейчас рабочие занимаются отделкой и электрикой, но в сроки всё же не укладываются. Отделочные работы ведутся и в другом ЖК на той же улице. Специалисты также занимаются монтажом лифтового оборудования. Сроки сдачи объекта перенесли, но отставание по графику остаётся.















Ввод обеих новостроек в эксплуатацию запланировали в I квартале 2024 года. А в IV квартале планируется завершить строительство дома № 12 в жилом комплексе «Удачный». Там тоже затянули с работами. Сейчас в разгаре – отделка, установка оконных блоков и монтаж внутренних электросетей.



- Госстройжилнадзор постоянно проводит мониторинг соблюдения застройщиками примерного графика реализации проекта. Новостройки находятся на контроле. На заседании комиссии при правительстве Бурятии мы обсудим способы и возможности приведения графиков в соответствие с запланированными показателями, – пояснил глава ведомства Николай Павлюк.



























Недавно представители Госстройжилнадзора проинспектировали четыре объекта долевого строительства в Улан-Удэ и выяснили, что возведение трёх из них отстаёт от графика.