Бурятия присоединится к «Лыжне России»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Лыжные гонки традиционно пройдут на Верхней Берёзовке



Бурятия примет участие в «Лыжне России» — главном зимнем спортивном мероприятии страны. Всероссийская массовая лыжная гонка состоится 17 февраля в Улан-Удэ, в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Берёзовке.



Зарегистрироваться на гонку стало намного проще: жители Бурятии могут пройти регистрацию через Госуслуги. Преимуществом данной услуги является то, что для участия в событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса ОМС. Достаточно показать эти документы на портале ЕПГУ с телефона.



- В этом году лыжная гонка посвящена Году семьи, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

