Росгвардейцы Бурятии победили на чемпионате по военно-спортивному многоборью

Общество, Фото: предоставлено управлением Росгвардии по Бурятии

Они обошли коллег из Амурской области и Хабаровского края



В Хабаровске состоялся чемпионат Восточного округа по военно-спортивному многоборью. Более 70 участников из шести регионов Дальнего Востока и восьми воинских частей состязались за звание сильнейших в зимнем офицерском многоборье. Спортсмены соревновались в меткости из пистолета, в плавании свободным стилем и лыжной гонке.



По итогам двух соревновательных дней среди территориальных управлений первое место завоевали росгвардейцы Бурятии, победив коллег из Амурской области и Хабаровского края.



В личном первенстве росгвардейцы – сотрудники сил специального назначения территориального управления Росгвардии показали отличные результаты. Сотрудники СОБР Алексей П. и Михаил И. заняли второе и третье место в возрастной категории старше 40 лет, а сотрудник ОМОН Баир Л. занял второе место в возрастной категории старше 35 лет. Заслуженные награды им вручил заместитель командующего округом генерал-майор Ильдар Шаймарданов.



Победители и призёры представят Восточный округ Росгвардии во Всероссийском чемпионате войск национальной гвардии в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального управления.





