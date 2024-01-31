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Росгвардейцы Бурятии победили на чемпионате по военно-спортивному многоборью

Росгвардейцы Бурятии победили на чемпионате по военно-спортивному многоборью
Общество,  Фото:предоставлено управлением Росгвардии по Бурятии
Они обошли коллег из Амурской области и Хабаровского края

В Хабаровске состоялся чемпионат Восточного округа по военно-спортивному многоборью. Более 70 участников из шести регионов Дальнего Востока и восьми воинских частей состязались за звание сильнейших в зимнем офицерском многоборье. Спортсмены соревновались в меткости из пистолета, в плавании свободным стилем и лыжной гонке.

По итогам двух соревновательных дней среди территориальных управлений первое место завоевали росгвардейцы Бурятии, победив коллег из Амурской области и Хабаровского края.

В личном первенстве росгвардейцы – сотрудники сил специального назначения территориального управления Росгвардии показали отличные результаты. Сотрудники СОБР Алексей П. и Михаил И. заняли второе и третье место в возрастной категории старше 40 лет, а сотрудник ОМОН Баир Л. занял второе место в возрастной категории старше 35 лет. Заслуженные награды им вручил заместитель командующего округом генерал-майор Ильдар Шаймарданов.

Победители и призёры представят Восточный округ Росгвардии во Всероссийском чемпионате войск национальной гвардии в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального управления.


Росгвардия спорт

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