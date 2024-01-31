В Бурятии выявили бесхозные сельские дороги

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Прокуратура подала иск в суд



В Баргузинском районе Бурятии не было установлено право собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения. Речь идёт о дорогах в девяти сельских поселениях. Этот факт обнаружила прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства об общих принципах организации местного самоуправления.



В суд был направлен иск об обязании администрацию Баргузинского района оформить автомобильные дороги в муниципальную собственность.



- Баргузинский районный суд иск прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле надзорного органа, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

