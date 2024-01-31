В районе Бурятии назревает скандал из-за отмены прямых выборов главы





Ещё в 2018 году прямые выборы во многих районах республики начали заменять конкурсным отбором. Специальная комиссия изучает заявки от желающих возглавить муниципальное образование и отбирает только двоих.



Те презентуют свои программы райсоветам депутатов и последние принимают решение. Таким же путём захотели пойти и в Улан-Удэ. А недавно стало известно, что народное голосование решили отменить и в Бичурском районе, глава которого – Василий Смолин – сейчас



- Людям интересно, правда ли, что нас, избирателей, лишили права выбирать главу района и эти полномочия возложили на себя депутаты райсовета? Если да, то почему и на каком основании они это сделали? – негодуют бичурцы. – Получается, что десять человек будут решать за 10 000 (или сколько там у нас избирателей), кто будет руководить районом в ближайшие пять лет? Те презентуют свои программы райсоветам депутатов и последние принимают решение. Таким же путём захотели пойти и в Улан-Удэ. А недавно стало известно, что народное голосование решили отменить и в Бичурском районе, глава которого – Василий Смолин – сейчас находится в СИЗО. Местные жители крайне недовольны таким раскладом. Своё возмущение по этому поводу они высказали в группе «Бичура-инфо.24/7».- Людям интересно, правда ли, что нас, избирателей, лишили права выбирать главу района и эти полномочия возложили на себя депутаты райсовета? Если да, то почему и на каком основании они это сделали? – негодуют бичурцы. – Получается, что десять человек будут решать за 10 000 (или сколько там у нас избирателей), кто будет руководить районом в ближайшие пять лет?



Пояснения дали в юридическом отделе райадминистрации. Там сослались на статью 36 федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года. В нём говорится, что глава МО избирается либо на муниципальных выборах, либо представительным органом из своего состава, либо представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.



В районе остановились на последнем варианте и ещё в конце декабря внесли соответствующие изменения в устав муниципалитета. Правда, вопрос вынесут на публичные слушания, чтобы население дало своё согласие. О месте и времени их проведения пообещали сообщить позже. Всю информацию опубликуют в районной газете «Бичурский хлебороб».





Василия Смолина задержали в декабре по делу о смертельном избиении. Районному главе предъявили обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Ему подобрали временную замену.



