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В селе Бурятии не могут найти деньги на фонари

В селе Бурятии не могут найти деньги на фонари
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У местных властей возникли финансовые трудности

Жителей иволгинского села Поселье обеспокоил неработающий фонарь у одного из домов на улице Новая. Люди поинтересовались в группе «Иволга-инфо.24/7», когда его, наконец, отремонтируют.

Как выяснилось, на это сейчас в казне просто нет средств.

- В связи с финансовыми трудностями замена светильников невозможна. Постараемся изыскать финансирование для ремонта уличного освещения, – отметили в администрации сельского поселения «Гурульбинское».

Ранее жители прибайкальского села Горячинск высказали недовольство работой фонарей на улице Рабочая. В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» рассказали, что они горят «выборочно, через два-три столба».

Первый замглавы администрации района по строительству, инфраструктуре и чрезвычайным ситуациям Сергей Ситников пояснил, что подрядчик пока не может устранить неисправность. Причина тому, судя по всему – морозы. «Ждём наступления более тёплых дней», – отметил Ситников.
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