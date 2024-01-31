В селе Бурятии не могут найти деньги на фонари





Ранее жители прибайкальского села Горячинск высказали недовольство работой фонарей на улице Рабочая. В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» рассказали, что они горят «выборочно, через два-три столба».

Жителей иволгинского села Поселье обеспокоил неработающий фонарь у одного из домов на улице Новая. Люди поинтересовались в группе «Иволга-инфо.24/7», когда его, наконец, отремонтируют.Как выяснилось, на это сейчас в казне просто нет средств.- В связи с финансовыми трудностями замена светильников невозможна. Постараемся изыскать финансирование для ремонта уличного освещения, – отметили в администрации сельского поселения «Гурульбинское».Первый замглавы администрации района по строительству, инфраструктуре и чрезвычайным ситуациям Сергей Ситников пояснил, что подрядчик пока не может устранить неисправность. Причина тому, судя по всему – морозы. «Ждём наступления более тёплых дней», – отметил Ситников.