Они выполнили нормативы в разных дисциплинах
В улан-удэнском СИЗО №1 несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осужденные, а также осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Они выполнили нормативы в таких дисциплинах как, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине и прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
Уровень физической подготовки оценивала судейская бригада центра физкультурно-массовой работы Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Подростки из улан-удэнского СИЗО сдали нормы ГТО
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