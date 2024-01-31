31 января

30 января

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В отдалённом районе Бурятии ударили жуткие морозы

В отдалённом районе Бурятии ударили жуткие морозы
Общество,  Фото:«Ока-инфо.24/7»
Там похолодало до -50 градусов

В минувший вторник, 30 января, столбик термометра в окинском улусе Бурунгол опустился ниже -50 градусов. Фотоподтверждение выложили в группе «Ока-инфо.24/7». Снимок сделали накануне утром.

Местных жителей призвали одеваться теплее. Утром 31-го числа температура воздуха в районе колебалась от -41 до -42, а в селе Алаг-Шулун она опустилась до -43.

В эти дни республику сковали сильные холода, которые продержатся как минимум до конца недели. В первые дни февраля синоптики обещают от -33 до -38, местами – от -43 до -48 градусов ночью и от -20 до -25, а кое-где – от -10 до -15 – днём. На севере ожидается от -26 до -31. А вот снег обойдёт Бурятию стороной. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
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