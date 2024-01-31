В Улан-Удэ рассказали о судьбе изувеченной живодёрами собаки



Эту душераздирающую историю ещё в начале января Эту душераздирающую историю ещё в начале января рассказали в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья». Там взялись за спасение собаки по кличке Кора, которую искалечили неизвестные.



- Били по голове и паху, по самому нежному месту, – отметили тогда на официальной странице организации во «ВКонтакте». – С кем мы живём в одном городе?



У Коры была огромная гематома в области петли и на голове, а всё тело – в ранах. «Она не может встать, еле держится в сознании! Кто с ней это сделал? Что за извращенец и садист?», – недоумевали зоозащитники.



Животное обнаружили на улице и привезли прямо в ветеринарную клинику. Коре требовались уход, тепло, антибиотики и обработка ран. Потому в фонде объявили срочный сбор средств на помощь собаке.



С тех пор прошёл уже месяц, а Кора так и не начала наступать на лапу. И её спасители подумали, что врачи всё-таки что-то упустили, заподозрив перелом. При первом визите в ветклинику волонтёрам сказали что его нет. Но позже выяснилось: у собаки – перелом лонных костей.



Они уже срастаются. Специалисты сообщили, что операция не потребуется. Кора же понемногу приходит в себя.



- Бодрая, весёлая, ласковая и очень умная собака. Выучила своё имя, послушно идёт, когда зовут, отлично ладит с другими животными на передержке, – рассказывают о своей подопечной зоозащитники.



