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В районе Бурятии начался исход врачей

В районе Бурятии начался исход врачей
Общество,  Фото:pexels.com
Из-за этого местные жители ударились в панику

Бичурцы бьют тревогу из-за начавшегося оттока врачей из центральной районной больницы. Люди поинтересовались в группе «Бичура-инфо.24/7», когда прекратится отъезд квалифицированных специалистов. Вопрос адресовали руководству ЦРБ.

- Уходят те, кто реально помогает людям. Мы, пациенты, на грани коллективного обращения в министерство здравоохранения. Речь о терапевтах, – отметили сельчане, указав конкретные имена двух медиков.

В медучреждении дали пояснения по этому поводу. Там заявили: у каждого доктора есть свои причины для увольнения. Одна врач меняет место жительства, а вторая уходит «в связи с профессиональным переобучением, которое проходит в очном формате».
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