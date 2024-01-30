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В Бурятии оштрафовали иностранца без регистрации

В Бурятии оштрафовали иностранца без регистрации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он не покинул вовремя территорию России

Иволгинский районный суд Бурятия признал иностранца виновным в совершении административного нарушения по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ.

У мужчины ещё 31 августа 2023 года закончился срок временного пребывания на территории РФ, но продлевать его он не стал, на миграционном учёте не состоял, визы не имеет. То есть проживал в Росси без законных на то оснований.

Мужчина должен был покинуть Россию до 9 ноября 2023 года, однако не сделал этого.

- Суд признал его виновным и назначил административный штраф в размере 3 000 рублей, без административного выдворения за пределы Российской Федерации. Постановление не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
штраф

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