В Бурятии оштрафовали иностранца без регистрации

Он не покинул вовремя территорию России



Иволгинский районный суд Бурятия признал иностранца виновным в совершении административного нарушения по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ.



У мужчины ещё 31 августа 2023 года закончился срок временного пребывания на территории РФ, но продлевать его он не стал, на миграционном учёте не состоял, визы не имеет. То есть проживал в Росси без законных на то оснований.



Мужчина должен был покинуть Россию до 9 ноября 2023 года, однако не сделал этого.



- Суд признал его виновным и назначил административный штраф в размере 3 000 рублей, без административного выдворения за пределы Российской Федерации. Постановление не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.

