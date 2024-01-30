В Бурятии оштрафовали иностранца без регистрации

Он не покинул вовремя территорию России
Иволгинский районный суд Бурятия признал иностранца виновным в совершении административного нарушения по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ.
У мужчины ещё 31 августа 2023 года закончился срок временного пребывания на территории РФ, но продлевать его он не стал, на миграционном учёте не состоял, визы не имеет. То есть проживал в Росси без законных на то оснований.
Мужчина должен был покинуть Россию до 9 ноября 2023 года, однако не сделал этого.
- Суд признал его виновным и назначил административный штраф в размере 3 000 рублей, без административного выдворения за пределы Российской Федерации. Постановление не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
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Общество, Фото:
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