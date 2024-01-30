В нацпарке в Бурятии почистили от снега тропу здоровья





Тропу здоровья в национальном парке «Тункинский» засыпало снегом. На деревянном настиле образовались скользкие участки, так что многочисленные туристы могли упасть.В итоге на тропе «высадился» экологический десант. В уборке снега приняли участие 15 человек, в том числе государственные инспекторы, студенты филиала республиканского многоуровневого колледжа, а также партнёры нацпарка.В Тункинском нацпарке отметили, что это уже не первый экологический десант зимнего сезона 2023-2024 г. Подобные работы также проводились в ноябре-декабре прошлого года.