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В нацпарке в Бурятии почистили от снега тропу здоровья

В нацпарке в Бурятии почистили от снега тропу здоровья
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
На помощь госинспекторам пришли студенты

Тропу здоровья в национальном парке «Тункинский» засыпало снегом. На деревянном настиле образовались скользкие участки, так что многочисленные туристы могли упасть.

В итоге на тропе «высадился» экологический десант. В уборке снега приняли участие 15 человек, в том числе государственные инспекторы, студенты филиала республиканского многоуровневого колледжа, а также партнёры нацпарка.

В Тункинском нацпарке отметили, что это уже не первый экологический десант зимнего сезона 2023-2024 г. Подобные работы также проводились в ноябре-декабре прошлого года. 

национальный парк

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