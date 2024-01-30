Кошку с котятами выбросили на мороз около музея в Улан-Удэ

Ей ищут хозяев



Жители Улан-Удэ ищут владельца для кошечки, которую выбросили около Этнографического музея народов Забайкалья. Объявление о ней опубликовали в группе «Животные 03»



- Возле Этнографического музея кошечка сидит, вся замёрзла. Люди говорят, что её принесли из леса с котятами в коробке. Котят нет уже. Может, она кому-нибудь нужна? Очень её жалко, - написала неравнодушная горожанка.



По фото видно, что кошка сильно замёрзла. Кто-то принёс ей корм в контейнере, но он покрылся льдом. В эти дни в столице республики стоят 30-градусные морозы.

