Днём в Улан-Удэ до -25
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 января по республике преимущественно без осадков, утром местами морозная дымка и туман. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Днём -21,-26, местами -13,-18, по северу в низких местах -26,-31.
В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём -23,-25.
В Бурятии держится морозная погода
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