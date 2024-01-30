Уехавшая в Запорожье депутат из Бурятии рассказала о местных маргиналах

Бывший депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева, которая минувшей осенью уехала работать в Запорожскую область, поделилась последними новостями о жизни в Токмаке. Она, как сообщал «Байкал-Daily», устроилась в местную школу, где с середины декабря исполняет обязанности директора.
- Работу работаю, дела делаю, – написала Оксана Бухольцева на своей странице во «ВКонтакте». – Смотрю в окно. В трёх метрах от меня, сидящей на стуле в кабинете директора, проходит, еле как таща ноги, группа местных маргиналов – четверо мужчин и женщина. Удивлена, потому что за два с половиной месяца ни разу не видела пропойц.
Наша землячка отметила, что не наблюдала бы такую картину, если бы вокруг учебного заведения было ограждение.
- И вообще мне не нравится, что в школьном дворе взрослые выгуливают своих домашних питомцев и устраивают посиделки – бывает с семечками и др. При этом вижу, что в округе нет ни одного места, где можно присесть. Хотя очень красивый сквер напротив школы с памятником легенде и гордости Токмака – авиаконструктору Александру Ивченко. Вот бы установить в этом сквере красивые кованые скамейки и облагородить. Было бы отличное место притяжения, – добавила Оксана Бухольцева.
До отъезда в Запорожье экс-депутат несколько месяцев жила в родном Северобайкальске. В начале лета она вернулась в Бурятию из Донецка, где с осени 2022-го преподавала физику – временно замещала отсутствовавшего учителя, который находился на передовой. На новом месте, по собственному же признанию Бухольцевой, её мир перевернулся.