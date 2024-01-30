На вокзалах ВСЖД в 2023 году помощь получили почти 8,5 тысяч маломобильных пассажиров

Больше всего в Иркутске и Улан-Удэ

В 2023 году на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) необходимую помощь получили 8466 маломобильных пассажиров. По сравнению с 2022 годом спрос на специальные услуги увеличился на 21%, сообщает пресс-служба дороги.

Сопровождение маломобильных пассажиров предоставляется на 19 железнодорожных вокзалах ВСЖД. Наибольшее количество обращений зафиксировано на станциях Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Тайшет, Падунские Пороги и Усть-Илимск.

Благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить бесплатную помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и сопровождении до поезда и посадке в него.

Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются по телефону в Центре содействия мобильности РЖД. Их можно оставить за трое суток, но не менее чем за 24 часа до посещения вокзального комплекса