В Бурятии полицейский пришёл на помощь водителю заглохшей в мороз машины

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Он обратил внимание на автомобилиста, когда возвращался с рабочей встречи



В Бичурском районе Бурятии полицейский в мороз оказали помощь автомобилисту.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, днём 29 января начальник тыла ОМВД России по Бичурскому району Сергей Ткачёв возвращался с рабочей встречи из села Шибертуй. На региональной автодороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта он увидел стоящий на обочине автомобиль Toyota.



Подъехав к машине, сотрудник полиции предложил водителю свою помощь. Автомобилист рассказал, что направлялся с фермы в сторону села Бичура, но по дороге заглох двигатель. Он пытался устранить неисправность самостоятельно, но безуспешно.



Тогда Сергей Ткачёв помог устранить неполадку, а затем подзарядил севший автомобильный аккумулятор от своей машины.



Водитель поблагодарил сотрудника полиции за отзывчивость, неравнодушие и оказанную помощь.

