Он обратил внимание на автомобилиста, когда возвращался с рабочей встречи
В Бичурском районе Бурятии полицейский в мороз оказали помощь автомобилисту.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, днём 29 января начальник тыла ОМВД России по Бичурскому району Сергей Ткачёв возвращался с рабочей встречи из села Шибертуй. На региональной автодороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта он увидел стоящий на обочине автомобиль Toyota.
Подъехав к машине, сотрудник полиции предложил водителю свою помощь. Автомобилист рассказал, что направлялся с фермы в сторону села Бичура, но по дороге заглох двигатель. Он пытался устранить неисправность самостоятельно, но безуспешно.
Тогда Сергей Ткачёв помог устранить неполадку, а затем подзарядил севший автомобильный аккумулятор от своей машины.
Водитель поблагодарил сотрудника полиции за отзывчивость, неравнодушие и оказанную помощь.
В Бурятии полицейский пришёл на помощь водителю заглохшей в мороз машины
Общество, Фото:
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