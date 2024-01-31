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Бурятия примет чемпионат и первенства ДФО по боксу

Бурятия примет чемпионат и первенства ДФО по боксу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Турниры пройдут в Улан-Удэ с 12 по 18 февраля

С 12 по 18 февраля Улан-Удэ примет чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди женщин 19-40 лет (1984-2005 гг.р.), первенства ДФО по боксу среди юниорок 19-22 лет (2002-2005 гг.р.), юниорок 17-18 лет (2006-2007 гг.р.), девушек 15-16 лет (2009-2008 гг.р.), девушек 13-14 лет (2010-2011 гг.р.), а также первенство ДФО у юниоров 19-22 лет (2002-2005 гг.р.). Соревнования пройдут в Физкультурно-спортивном комплексе.

26 января в центре спортивной подготовки Улан-Удэ прошло заседание тренерского совета и судейской коллегии федерации бокса Республики Бурятия, на котором обсуждалась подготовка спортсменов к чемпионату и первенству Дальневосточного федерального округа. Также говорили об итогах выступления бурятских спортсменов на кубке России и о вопросах проекта календарного плана на 2024 год.


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Бурятия спорт ФСК бокс первенство ДФО чемпионат ДФО

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