В Улан-Удэ прошёл этап чемпионата России по лазерному бою

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

За победу боролись 64 команды



В Улан-Удэ состоялся городской этап чемпионата России по лазерному бою. Соревнования проходили на базе школы №8. В турнире приняли участие 64 команды в семи возрастных категориях и разного опыта игры в лазертаг.



- Игра прошла на ура. Все противники были достойными и дружными. Мы прорабатывали тактику, чтобы прийти к победе, и мы смогли. Я очень горжусь своей командой и в дальнейшем желаю нам только побед на других этапах этого чемпионата, - рассказывает Кристина, участница команды «Нукеры».



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, по итогам соревнований места были распределены следующим образом:



В возрастной категории от 7-9 лет

I место – «Юнармейцы» (СОШ №8)

II место – «Орлята» (СОШ №8)

III место – «Байкалята» (СОШ №8)



В возрастной категории от 10-12 лет

I место – «Восьмёрка» (СОШ №8)

II место – «Патриоты» (СОШ №8)

III место – «Браво 7» (СВПК «Корнет»)



В возрастной категории от 13-14 лет

I место – «Олимп» (СОШ №8)

II место – «Монолит» (ЦРВСП)

III место – «Сокол» (СОШ №8)



В возрастной категории от 15-17 лет

I место – «Нукеры» (ЦРВСП)

II место – «Воин» (ЦРВСП)

III место – «Дельта 2» (СВПК «Корнет»)



