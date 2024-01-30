За победу боролись 64 команды
В Улан-Удэ состоялся городской этап чемпионата России по лазерному бою. Соревнования проходили на базе школы №8. В турнире приняли участие 64 команды в семи возрастных категориях и разного опыта игры в лазертаг.
- Игра прошла на ура. Все противники были достойными и дружными. Мы прорабатывали тактику, чтобы прийти к победе, и мы смогли. Я очень горжусь своей командой и в дальнейшем желаю нам только побед на других этапах этого чемпионата, - рассказывает Кристина, участница команды «Нукеры».
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, по итогам соревнований места были распределены следующим образом:
В возрастной категории от 7-9 лет
I место – «Юнармейцы» (СОШ №8)
II место – «Орлята» (СОШ №8)
III место – «Байкалята» (СОШ №8)
В возрастной категории от 10-12 лет
I место – «Восьмёрка» (СОШ №8)
II место – «Патриоты» (СОШ №8)
III место – «Браво 7» (СВПК «Корнет»)
В возрастной категории от 13-14 лет
I место – «Олимп» (СОШ №8)
II место – «Монолит» (ЦРВСП)
III место – «Сокол» (СОШ №8)
В возрастной категории от 15-17 лет
I место – «Нукеры» (ЦРВСП)
II место – «Воин» (ЦРВСП)
III место – «Дельта 2» (СВПК «Корнет»)
В Улан-Удэ прошёл этап чемпионата России по лазерному бою
Общество, Фото:
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