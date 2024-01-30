Улан-удэнцев с фото в резюме берут на работу охотнее

На него обращает внимание почти половина работодателей



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что в 92% улан-удэнских компаний рассматривают резюме без фотографий соискателей. При этом в 80% случаев – на любые позиции, в 12% – на некоторые, а в 5% организаций не готовы изучать анкеты кандидатов без фото.



Хотя прикреплять снимок в резюме необязательно, 6 из 10 менеджеров по подбору персонала признаются, что это всё-таки играет роль и помогает им определиться. Почти половина (43%) эйчаров хотели бы видеть фото претендентов на любую должность, 20% – лишь на определённую.



Судя по комментариям, для кадровиков имеет значение фотографии в резюме при подборе клиентских менеджеров, специалистов по продажам, секретарей, офис-менеджеров и руководящих работников, а 27% утверждают, что на их окончательное решение это не повлияет.

