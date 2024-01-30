В Забайкалье капитально отремонтируют 5 железнодорожных переездов

На двух установят автоматические устройства заграждения



В 2024 году в Забайкальском крае отремонтируют пять железнодорожных переездов. Ремонт переездов запланирован на станциях Сохондо, Маккавеево, Безречная, Урюм и Нанагры. В Амурской области работы проведут на станциях Гудачи, Гонжа, Томичи, а также на перегонах Моховая Падь – Благовещенск и Екатеринославка – Тур.



Кроме того, в двух регионах будет асфальтирована проезжая часть на подходах к 16 переездам, произведена укладка резинотехнических настилов на 30 переездах. Ещё на трёх переездах – на станциях Черновская, Забайкальск (Забайкальский край) и Среднебелая (Амурская область) установят автоматические устройства заграждения. Железнодорожный переезд, расположенный на 7862 км перегона Украина – Белогорск, оборудуют автоматическими переездной сигнализацией и шлагбаумом.



Также в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий за счёт визуального воздействия на водителей автотранспорта железнодорожники установят 20 информационных аншлагов. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.



