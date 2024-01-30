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В Иркутской области расчистят более 1000 га ветровала

В Иркутской области расчистят более 1000 га ветровала
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В этом году продолжатся работы по ликвидации последствий ветровала в Киренском районе

В Иркутской области проверили ход подготовки к расчистке ветровала в Киренском районе. Это значительная территория, где в 2022 году сильным ветром повредило и вырвало с корнем деревья.

– В прошлом году на местах ветровала было проведено лесопатологическое обследование, на части территории начаты санитарно-оздоровительные мероприятия. В этом году их планируется провести на площади порядка 1 042 гектара, в первую очередь, вблизи населённых пунктов, чтобы обеспечить их безопасность в случае осложнения лесопожарной обстановки. На расчистку ветровала в Киренском районе Иркутской области из федерального бюджета на этот год выделено больше 78 миллионов рублей, – рассказал министр лесного комплекса области Павел Кирдяпкин.

Госзадание по расчистке ветровала будут выполнять лесхозы, подведомственные министерству лесного комплекса региона. Частично средства будут разыграны по госконтрактам с лесоразработчиками и лесозаготовителями. Ветровальные деревья предстоит собрать возле микрорайона Гарь города Киренска, деревень Пролетарск и Сидорова. Собранная древесина поступит в производство. На расчищенных территориях будет проведена минерализация почвы для дальнейшего лесовосстановления.

Также в ходе рабочей поездки министр проверил подготовку Киренской лесопожарной станции I типа к предстоящему пожароопасному сезону. По его уверениям, к началу пожароопасного сезона вся техника будет в полной боевой готовности, а штат будет набран на 100 процентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область ветровал

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