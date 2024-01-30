30 января

29 января

Популярное

Жителей Бурятии попросили не паниковать

Жителей Бурятии попросили не паниковать
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике пять минут будут выть сирены

В ближайшую среду, 31 января, в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Об этом предупредили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

С 10:00 до 10:05 по местному времени в Улан-Удэ, Северобайкальске, Ильинке (Прибайкальский район), а также в трёх сёлах в Иволгинском районе (Ганзурино, Хурамша и Сотниково) и четырёх – в Тарбагатайском (Солонцы, Вознесеновка, Саратовка и Кардон) запустят электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением, который повторяется трижды.

Жителей этих населённых пунктов призывают не пугаться и сохранять спокойствие. КСЭОН в Бурятии проверяют регулярно. Впервые эту систему апробировали в ноябре 2013 года.
сирены безопасность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии попросили не паниковать
Жителей Бурятии попросили не паниковать
Общество, 30.01.2024
В республике пять минут будут выть сирены
В Бурятии появились корзины добра для участников СВО
В Бурятии появились корзины добра для участников СВО
Общество, 30.01.2024
Бойцам собирают носки, инструменты и средства гигиены

Деревьям в Улан-Удэ не дают расти вширь
Деревьям в Улан-Удэ не дают расти вширь
Общество, 30.01.2024
В столице Бурятии взялись на зелёные насаждения

В главном дацане Бурятии делают боовы в виде ушей
В главном дацане Бурятии делают боовы в виде ушей
Общество, 30.01.2024
Хамбо Лама объяснил, почему так надо
В Бурятии лоси стали чаще выходить на дороги
В Бурятии лоси стали чаще выходить на дороги
Общество, 30.01.2024
Сотрудники Забайкальского нацпарка обратились с призывом к водителям
Бурятский онколог призвал доверять врачам
Бурятский онколог призвал доверять врачам
Общество, 30.01.2024
По словам медиков, в лечении рака пациент и врач - партнёры
В Бурятии иностранца осудили за поддельную миграционную карту
В Бурятии иностранца осудили за поддельную миграционную карту
Общество, 30.01.2024
Гражданина Кыргызской республики оштрафовали на 30 тысяч
В Бурятии таксист-драчун поплатился на избиение пассажира
В Бурятии таксист-драчун поплатился на избиение пассажира
Общество, 30.01.2024
Дебоширу пришлось выложить четверть миллиона рублей
В Улан-Удэ полицейские вручили благодарственные письма росгвардейцам
В Улан-Удэ полицейские вручили благодарственные письма росгвардейцам
Общество, 30.01.2024
Они патрулировали улицы и задерживали подозреваемых  
Бурятский омбудсмен помогла бойцу СВО с тяжёлым ранением
Бурятский омбудсмен помогла бойцу СВО с тяжёлым ранением
Общество, 30.01.2024
Чтобы доказать это, пришлось дойти до прокуратуры

В Бурятии 88 работникам предприятия не оплачивали работу в выходные
В Бурятии 88 работникам предприятия не оплачивали работу в выходные
Общество, 30.01.2024
После вмешательства прокуратуры выплачено около четверти миллиона рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^