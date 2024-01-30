Его не будет часа два
Сегодня, 30 января, в микрорайоне Зелёный города Улан-Удэ отключат электроэнергию. Света не будет из-за неотложных ремонтных работ - устранения нагрева.
Как сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района, электричество отключат с 15:00 до 17:00 по адресам: ул. Мостостроителей, 3, 4, 5, 6, 8; в проезде Брусничный и 1-м, 2-м, 3-м проездах.
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
Общество, Фото:
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