Утренний рейс S7 Airlines из Улан-Удэ в Москву задержали до вечера

Уже второй раз за несколько дней



По соцсетям и в телеграм-каналах 30 января распространилась информация о большой задержке рейcа S7 3034 Улан-Удэ – Москва. «Байкал-Daily» выяснил, что самолёт из столицы России вовремя приземлился в улан-удэнском аэропорту – в 8:28 по местному времени. А вот отправиться в Москву в 9:30 не смог.

- Возникли технические неполадки, - сообщил «Байкал-Daily» гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. – Будет произведена замена воздушного судна.

Пока время вылета пассажиров в московский аэропорт Домодедово назначено на 17:00. Продолжается регистрация.

Это уже вторая задержка рейсов авиакомпании S7 Airlines за последние дни. Как сообщал «Байкал-Daily», 27 января Boeing 737-800 выехал на взлётно-посадочную полосу (ВПП), начал разбег, но перед самым отрывом от земли экипаж обнаружил неполадки в работе двигателей. Пришлось прервать взлёт. Пассажиров отправили в шесть вечера на запасном самолёте.

S7 3034 - это основной ежедневный рейс Москва -Улан-Удэ – Москва для S7 Airlines: наследник ещё советского рейса из Внукова (затем из Домодедова) 115/116.