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Команда Бурятии прошла в четвертьфинал всероссийского конкурса «Кибердром-2024»

Команда Бурятии прошла в четвертьфинал всероссийского конкурса «Кибердром-2024»
Общество,  Фото:t.me/minpromtorg03

В нём соревнуются операторы роботов и беспилотников

Команда Бурятии, основанная на базе Улан-Удэнского авиационного завода, по результатам сдачи комплексного экзамена прошла в четвертьфинал всероссийского конкурса «Кибердром-2024». Об этом сообщает пресс-служба минпромторга республики.

По результатам сдачи комплексного экзамена Бурятия отмечена в номинациях «Лучшая организация площадок», «Лучшие тренеры, организаторы» и «Наибольшее количество предприятий, организаций и участников».

Теоретическое обучение и тренировка команды к этапу «Зарница» ¼ финала «Кибердром-2024» пройдет с 1 по 17 февраля 2024 года, а сами соревнования - с 26 февраля по 3 марта.

В этом году в конкурсе участвует 52 региона России, создано 120 команд на базе 93 организаций и предприятий. В четвертьфинал вышло 69 команд из 42 регионов.

По данным «Байкал-Daily», цель «Кибердрома-2024» - обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров в области беспилотных авиационных систем и наземной робототехники, привлечение молодежи к внедрению инновационных технологий для решения перспективных задач в интересах организаций и предприятий промышленности страны. Конкурс проводится по инициативе минпромторга России. Гранд-финал запланирован  на 13-17 мая 2024 года.

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