Она состоится 7 февраля
В преддверии национального праздника Сагаалгаан на торговой площадке торгового комплекса «Центральный рынок» в Улан-Удэ пройдёт традиционная сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Белый месяц».
7 февраля свою продукцию представят более 50 местных товаропроизводителей республики, торговые места которых отмечены знаком «Сделано в Бурятии», рассказали в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
Жители и гости города Улан-Удэ смогут приобрести мясную, рыбную, молочную и кондитерскую продукцию, боовы, национальные блюда из субпродуктов, а также полуфабрикаты к праздничному столу. Вся мясная продукция будет допущена к выставке-ярмарке только после ветеринарного контроля и представлена в упакованном виде и с наличием маркировки.
- Также вас ждёт широкий ассортимент подарочной продукции переработки дикоросов, крафтовые сыры и сувениры, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 0+.
Перед Сагаалганом в Улан-Удэ пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За победу боролись 64 команды
В ноябре отмечается 100 лет со дня рождения Гунги Чимитова
Она состоится 7 февраля
Он продлится по 4 февраля
Подведены итоги республиканского этапа всероссийского конкурса школьников
В этом году продолжатся работы по ликвидации последствий ветровала в Киренском районе
Будут сделаны дороги к школе, поликлинике и спортивному стадиону
Нашли скрытые дефекты
В общекомандном зачёте они стали третьими в трёх категориях
На двух установят автоматические устройства заграждения
Она появилась в селе Усть-Эгита
С наступлением январских морозов в спортзале стало очень холодно
Жителей республики призывают не покупать туши животных с рук
Теперь насосы качают лучше
Сотрудники обнаружили и изъяли запрещённый предмет