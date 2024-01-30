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Перед Сагаалганом в Улан-Удэ пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

Перед Сагаалганом в Улан-Удэ пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она состоится 7 февраля

В преддверии национального праздника Сагаалгаан на торговой площадке торгового комплекса «Центральный рынок» в Улан-Удэ пройдёт традиционная сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Белый месяц».

7 февраля свою продукцию представят более 50 местных товаропроизводителей республики, торговые места которых отмечены знаком «Сделано в Бурятии», рассказали в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Жители и гости города Улан-Удэ смогут приобрести мясную, рыбную, молочную и кондитерскую продукцию, боовы, национальные блюда из субпродуктов, а также полуфабрикаты к праздничному столу. Вся мясная продукция будет допущена к выставке-ярмарке только после ветеринарного контроля и представлена в упакованном виде и с наличием маркировки.

- Также вас ждёт широкий ассортимент подарочной продукции переработки дикоросов, крафтовые сыры и сувениры, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 0+.
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