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Деревьям в Улан-Удэ не дают расти вширь

Деревьям в Улан-Удэ не дают расти вширь
Общество,  Фото:КГХ
В столице Бурятии взялись на зелёные насаждения

В столице Бурятии продолжается борьба с разросшейся растительностью возле дорог, чтобы деревья и кусты никому не мешали и не создавали помехи для транспорта. Так дорожные знаки, «зебры» и светофоры смогут видеть и автомобилисты, и пешеходы. А ещё это улучшит эстетический вид города, заявили в комитете городского хозяйства.

Сотрудники МБУ «Городское лесничество» уже взялись на поросль на улице Солнечная.

- Это нужно для формирования ствола, чтобы дерево росло вверх, а не вширь, – прокомментировал директор МБУ «Городское лесничество» Александр Солдаткин. – В городских условиях поднятие штамбов и вырезка порослей – необходимость.

Специалисты каждый год составляют план работы, которые ведутся в течение всего вегетационного периода. В этот раз в реестр включили 105 улиц. В ушедшем 2023-ем охватили более 30-ти, включая Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора, Коммунистическая, Терешковой, Цивилёва, Жердева, Шумяцкого, Пушкина и проспект 50-летия Октября. В мэрии заявляют, что работы выполняют и по заявкам самих улан-удэнцев, которые они оставляют на сайте «Активный горожанин».


деревья озеленение благоустройство

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