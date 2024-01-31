В Бурятии состоится конкурс для педагогов дополнительного образования

Финальный этап пройдёт в конце марта в Улан-Удэ



В Бурятии будет проведён республиканский конкурс для педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».



- Конкурс создан для работников сферы дополнительного образования, основная цель которого заключается в обеспечении непрерывного профессионального развития и карьерного роста педагогов, занимающихся дополнительным образованием детей, - сообщили в министерстве образования РБ.



В конкурсе могут принять участие педагогические работники, занимающие разные должности и реализующие дополнительные общеобразовательные программы в образовательных организациях, а также специалисты с педагогическим и не педагогическим образованием, получающие высшее или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогические науки».



Мероприятие проводится в два этапа: заочный и финальный (очный). Республиканский заочный этап проходит с 1 по 15 марта, а финальный (очный) этап состоит из двух туров и будет проводиться с 21 по 22 марта в городе Улан-Удэ.



Для участия необходимо зарегистрироваться и опубликовать конкурсный материал на своей странице в социальных сетях. Материал должен включать видео-презентацию «Визитная карточка» продолжительностью 5 минут и авторское эссе по теме «Вклад моей дополнительной общеобразовательной программы».



Ознакомиться с положением можно на сайте министерства образования РБ.



Возрастное ограничение: 18+.

