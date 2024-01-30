В райцентре Бурятии отремонтируют четыре улицы

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Тарбагатайский район»

Будут сделаны дороги к школе, поликлинике и спортивному стадиону



В Тарбагатайском районе Бурятии, в селе Тарбагатай с 2024 года планируется начать ремонт четырёх улиц общей протяжённостью 3 км. Все они ведут к социально значимым объектам. При этом планируется не только устройство дорожного покрытия, для повышения безопасности дорожного движения будут установлены светофоры, пешеходные переходы, дорожная разметка, искусственная неровность и ограждения. Стоимость работ составляет 91,1 млн рублей.



С этого года в селе Тарбагатай планируются к ремонту участки дорог по улицам Некрасова, Подгорная, Кооперативная и Школьная.



- Дороги выбраны с учётом близости к социально значимым объектам, таким как поликлиника, школа, детская школа искусств, стадион и торговый центр. Подрядная организация планирует приступить к работам с 1 апреля, срок завершения работ по контракту – 30 сентября 2025 года, – прокомментировал первый заместитель руководителя районной администрации Николай Коновалов.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, всего с 2017 по 2023 год в Тарбагатайском районе по нацпроекту отремонтировано 50,8 км дорог.



