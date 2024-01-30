Будут сделаны дороги к школе, поликлинике и спортивному стадиону
В Тарбагатайском районе Бурятии, в селе Тарбагатай с 2024 года планируется начать ремонт четырёх улиц общей протяжённостью 3 км. Все они ведут к социально значимым объектам. При этом планируется не только устройство дорожного покрытия, для повышения безопасности дорожного движения будут установлены светофоры, пешеходные переходы, дорожная разметка, искусственная неровность и ограждения. Стоимость работ составляет 91,1 млн рублей.
С этого года в селе Тарбагатай планируются к ремонту участки дорог по улицам Некрасова, Подгорная, Кооперативная и Школьная.
- Дороги выбраны с учётом близости к социально значимым объектам, таким как поликлиника, школа, детская школа искусств, стадион и торговый центр. Подрядная организация планирует приступить к работам с 1 апреля, срок завершения работ по контракту – 30 сентября 2025 года, – прокомментировал первый заместитель руководителя районной администрации Николай Коновалов.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, всего с 2017 по 2023 год в Тарбагатайском районе по нацпроекту отремонтировано 50,8 км дорог.
В райцентре Бурятии отремонтируют четыре улицы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В общекомандном зачёте они стали третьими в трёх категориях
На двух установят автоматические устройства заграждения
Она появилась в селе Усть-Эгита
С наступлением январских морозов в спортзале стало очень холодно
Жителей республики призывают не покупать туши животных с рук
Теперь насосы качают лучше
Ненастоящий документ обнаружил работодатель
Он не покинул вовремя территорию России
Оксана Бухольцева увидела их в окно и подивилась
Больше всего в Иркутске и Улан-Удэ
На помощь госинспекторам пришли студенты
Ей ищут хозяев
В нём соревнуются операторы роботов и беспилотников
Часть из них пострадали из-за ДТП
Алексей Цыденов пообщался с близкими бойцов