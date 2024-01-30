Сотрудники Забайкальского нацпарка обратились с призывом к водителям
В Забайкальском национальном парке в Бурятии участились случаи встреч с лосями. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Всё чаще сохатых можно наблюдать на Чивыркуйском перешейке. Безмятежные животные бродят вдоль дорог, а приметив машины и людей, спешат спрятаться в гуще деревьев.
видео – «Заповедное Подлеморье», капитан дрона – старший госинспектор Сергей Сураев
- Мы просим всех посетителей Забайкальского национального парка проявлять крайнюю осторожность во время движения. Очень не хочется, чтобы эти красивые, величественные животные стали жертвой нерадивого водителя. Также отметим, что средний рост лося превышает 2 метра, а вес – около 500 кг, так что в случае ДТП пострадать могут и люди в салоне, - отметили сотрудники «Заповедного Подлеморья».
Кроме того, в учреждении напомнили, что «лоси дома и имеют полное право находиться там, где им нужно». А вот человек на особо охраняемой природной территории – гость.
В Бурятии лоси стали чаще выходить на дороги
Общество, Фото:
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