В главном дацане Бурятии делают боовы в виде ушей

Председатель буддийской традиционной Сангхи России Хамбо Лама Дамба Аюшеев рассказал, как к Сагааглану в Иволгинском дацане готовят боовы. Это традиционная выпечка, которую подносят гостям по праздникам и в знак уважения. Лидер российских буддистов заявил, что боовы делают в форме уха.- По форме они должны напоминать ухо человека – боовэ выставляются на праздничный стол, чтобы люди вели благоразумные беседы, – пояснил Хамбо Лама.

Читают сейчас