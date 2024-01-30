В Бурятии иностранца осудили за поддельную миграционную карту

Гражданина Кыргызской республики оштрафовали на 30 тысяч



В Кяхтинском районе Бурятии суд признал вынес приговор гражданину Кыргызской республики за использование поддельной миграционной карты.



Установлено, что иностранец обнаружил, что срок действия его миграционной карты истёк. После этого он приобрёл у не установленного следствием лица поддельную миграционную карту. В марте 2023 года он предъявил фиктивный документ сотрудникам пограничной службы на контрольно-пропускном пункте. Пограничники подделку распознали.



На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного иного официального документа» (ч. 3 ст. 327 УК РФ).



- Кяхтинский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор пока не вступил в законную силу.

