Гражданина Кыргызской республики оштрафовали на 30 тысяч
В Кяхтинском районе Бурятии суд признал вынес приговор гражданину Кыргызской республики за использование поддельной миграционной карты.
Установлено, что иностранец обнаружил, что срок действия его миграционной карты истёк. После этого он приобрёл у не установленного следствием лица поддельную миграционную карту. В марте 2023 года он предъявил фиктивный документ сотрудникам пограничной службы на контрольно-пропускном пункте. Пограничники подделку распознали.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного иного официального документа» (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
- Кяхтинский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии иностранца осудили за поддельную миграционную карту
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